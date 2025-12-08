Εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι δύο επιβάτιδες του αυτοκινήτου στο τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την εκτενή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αριθμεί 106 σελίδες, καθορίζονται αποζημιώσεις ύψους 9.000 ευρώ για τη Φρόσω Κυριάκου και 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ως οδηγό του οχήματος τον Παντελή Παντελίδη, αποδίδοντας παράλληλα συνυπαιτιότητα 50% στις δύο επιβάτιδες, καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Όπως προβλέπεται, τα ποσά των αποζημιώσεων θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα διεκδικήσει τα χρήματα από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή του δυστυχήματος.