Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους παρόντες στη χαρτοπαικτική λέσχη όπου έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ που σκοτώθηκε και τα χρήματα που έχασε, καθώς ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε, ότι ο τραγουδιστής έπαιξε σε στημένο από τον φερόμενο ως υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης με δήθεν επενδύσεις παιχνίδι.

Φίλος του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν μαζί του στο τραπέζι που έπαιζε χαρτιά το βράδυ που πέθανε μίλησε στην εκπομπή Live News και όπως είπε, το ποσό που έχασε ο φίλος του το μοιραίο βράδυ, δεν ήταν 250.000 ευρώ, όπως είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, αλλά περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. «Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό».

Συμπλήρωσε δε, ότι «ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει “τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια”. Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό. Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο, για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά, δεν μπορώ να το γνωρίζω».