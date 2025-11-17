Αθώοι δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος απάτης, οι φερόμενοι ως αρχηγός κι υπαρχηγός, που όπως κατήγγειλε ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης σε τηλεοπτικό ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, εξαπατούσαν τα θύματά τους, υποσχόμενοι δήθεν επενδύσεις στο καζίνο του Λουτρακίου.

Ο δικηγόρος του απότακτου αστυνομικού που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, κατηγόρησε ανοιχτά μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόσο τον Σπύρο Μαρτίκα, όσο και τα υπόλοιπα φερόμενα θύματα, ότι εκμεταλλεύτηκαν τον εντολέα του, για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα. «Ο κύριος Μαρτίκας δήλωσε στον κ. Ευαγγελάτο, ότι τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι έχασε, ήταν όλα μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα. Έχει επέμβει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος της ΑΑΔΕ και πραγματοποιεί φορολογικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ ήθελε να πάρει 3.984.000 ευρώ», είπε ο Νίκος Αυλωνίτης.

«Ο εντολέας μου έπαιρνε χρήματα και τα έπαιζε για λογαριασμό άλλων και τους έδινε το 20%. Με τον κύριο Μαρτίκα έχουμε εξοφλητική. Μας έδωσε 35.000 ευρώ και σε έναν μήνα του δώσαμε 50.000 ευρώ. Είναι τοκογλυφία, ναι, αλλά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Γιατί του δίνανε μαύρες τσάντες με λεφτά; Γιατί ήταν μαύρα, αδήλωτα και δεν είχαν φορολογηθεί» πρόσθεσε.

Τι απαντά η Βρησιήδα Ανδριώτου

Η Βρησιίδα Ανδριώτου, σε ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν έχει καταθέσει μήνυση προς τον κατηγορούμενο, παρά μόνο εκλήθη να καταθέσει ως μάρτυρας για τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα. «H μόνη εμπλοκή μου με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες, αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ ως μάρτυρας και μόνο, καθότι είχα ιδίαν αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο καζίνο Λουτρακίου σε βάρος του Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Με την ένορκη κατάθεσή μου επιβεβαίωσα την καταγγελία του Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Δηλώνω ρητά, ότι δεν έχω προβεί σε υποβολή εγκλήσεως κατά των κατηγορούμενων και ο ρόλος μου περιορίζεται σε αυτόν της μάρτυρος».

«Τα λεφτά του συγχωρεμένου του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ όχι 250.000»

Ο κ. Αυλωνίτης υποστήριξε επίσης, πως τα χρήματα που είχε χάσει ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ πριν σκοτωθεί, δεν ήταν 250.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο Σπύρος Μαρτίκας. «Τα λεφτά του συγχωρεμένου του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ, όχι 250.000 που λέει ο Μαρτίκας. Ας σταματήσει ο κ. Μαρτίκας να διογκώνει την υπόθεση τεχνηέντως, για να καλύψει άλλες πληροφορίες».

«Από πληροφορίες γνωρίζω, ότι ο συγχωρεμένος είχε πιει, όπως είπαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Το αποτέλεσμα του τρακαρίσματος ήταν το ποτό και όχι ότι έχασε 24.000 ευρώ» συμπλήρωσε και κατέληξε: «Από εκεί και πέρα ο κ. Μαρτίκας προσπαθεί τεχνηέντως, χωρίς να δικαιολογεί την προέλευση των χρημάτων του, να λέει όλα αυτά τα πράγματα για ανθρώπους, που το μόνο τους πρόβλημα είναι ο εθισμός στον τζόγο».

Το βίντεο από την επίθεση στον Σπύρο Μαρτίκα

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόβαλε επίσης βίντεο από την επίθεση που είχε δεχθεί ο Σπύρος Μαρτίκας. Στο βίντεο αυτό φαίνεται ο κ. Μαρτίκας να σέρνει ένα βαλιτσάκι, όπου μέσα φέρονται να ήταν ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες. Φαίνεται να διασχίζει έναν δρόμο, να φτάνει σε ένα όχημα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο αρχηγός του κυκλώματος, να δέχεται επίθεση και οι δράστες να παίρνουν το βαλιτσάκι και να φεύγουν.

Τότε κατήγγειλε, ότι του πήραν 50.000 ευρώ, ωστόσο ο επιχειρηματίας, χτυπημένος όπως ήταν, άρχισε να φωνάζει ότι καταστράφηκε κι έχασε τους κόπους μιας ζωής, καθώς του είχαν πει, ότι οι ράβδοι που κουβαλούσε είχαν αξία 4 εκατ. ευρώ.