Ο Σπύρος Μαρτίκας, θύμα του επιχειρηματία και μέλους της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για απάτες άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Live News στο Mega, με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επιχειρηματίας φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας συνελήφθη στις 13/11 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, υπόσχοντας επενδύσεις σε καζίνο με κέρδη έως 20% μηνιαίως. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο ίδιος ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε σημαντικά ποσά.

Ο κ. Μαρτίκας περιέγραψε πώς ο επιχειρηματίας προσεγγίζε επώνυμα πρόσωπα και απλούς πολίτες, δημιουργώντας μια εικόνα «νόμιμης» επένδυσης, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες με γνωστά πρόσωπα, διαφημίζοντας προϊόντα και επιχειρήσεις και συνοδεύοντας τα πάντα με μπράβους και συνεργάτες που υποτίθεται πως εξασφάλιζαν την ασφάλεια των θυμάτων. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε σουίτες καζίνο στο Λουτράκι και πλαστές συναλλαγές σε χρυσό, διαμάντια και μετρητά για να πείσει τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, σκηνοθετούσαν ακόμη και ληστείες για να τρομοκρατήσουν και να χειραγωγήσουν τα θύματα.

Σχετικά με την υπόθεση Παντελίδη, ο κ. Μαρτίκας υποστήριξε ότι ο απατεώνας επιχειρηματίας είχε «στήσει παγίδα» στον τραγουδιστή και του απέσπασε περίπου 250.000 ευρώ πριν από το μοιραίο τροχαίο, ενώ φέρεται ότι αξιοποίησε τη δράση του και για προσωπικό κέρδος.

Ο κ. Μαρτίκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εγκληματίες πρέπει να προφυλακιστούν. Ο Κορυδαλλός δεν τους χωράει. Θέλω να ξεβρωμίσει ο τόπος». Παράλληλα, τόνισε ότι έχει καταγράψει και υποβάλει στοιχεία στη ΓΑΔΑ και στο ελληνικό FBI για περισσότερους από 12 μήνες, αποκαλύπτοντας τη δραστηριότητα της οργάνωσης και τον τρόπο με τον οποίο δρούσε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του επιχειρηματία δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στις απάτες.

Η αστυνομική έρευνα έχει ήδη αναδείξει τουλάχιστον 13 περιστατικά εξαπάτησης, με το οικονομικό όφελος των δραστών να ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα πραγματικά θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πέσει θύμα της σπείρας να καταθέσει για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε με μεγάλη επιτηδειότητα, χρησιμοποιώντας πανάκριβα αντικείμενα και πλαστές συναλλαγές για να παραπλανήσει τα θύματα και να δημιουργήσει την εντύπωση επενδυτικών κερδών, ενώ παράλληλα εκμεταλλευόταν την επιρροή και τις γνωριμίες του επιχειρηματία για να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγαλύτερα θύματα και κεφάλαια.