Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις και να αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστα θύματα.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, το οποίο παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε καζίνο, προκειμένου να ενισχύει την αξιοπιστία του.

«Ο πελάτης μου τα αντικρούει όλα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης και θα αποδείξει πάραυτα τους ισχυρισμούς του. Ειδικά ο πρώτος καταγγέλλων και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος που έχει γίνει και οι μαγνητοφωνήσεις είναι συνομιλίες οικογενειακές, που δεν αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε καταγγείλει νωρίτερα ότι το κύκλωμα τού απέσπασε ποσό ύψους 600.000 ευρώ, υποστηρίζοντας πως εξαπατήθηκε με υποσχέσεις για επικερδείς επενδύσεις.

«Υπάρχει ένα εξώδικο από τον πελάτη μου στον κ. Μαρτίκα. Ο κ. Μαρτίκας έχει δανειστεί από τον πελάτη μου. Υπάρχει έγγραφο περί αυτού, του δάνεισε 33.000 ευρώ. Ο πελάτης μου του έδωσε 33.000 ευρώ, ο κ. Μαρτίκας αποδέχεται αυτό, του στέλνει εξώδικο και του ζητά τα λεφτά. Στην ίδια δικογραφία το ποσό που αναφέρει ο κ. Μαρτίκας, και όχι απαιτητό, είναι της τάξης των 70.000 ευρώ», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος κατά το αρχικό στάδιο των επαφών τους με τα θύματα παρουσίαζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λίρες και ράβδους χρυσού, προκειμένου να τα πείσουν να επενδύσουν περισσότερα χρήματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ», ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι από την έρευνα δεν προκύπτει καμία σύνδεση της υπόθεσης με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

Αίσθηση πάντως προκάλεσαν τα story που ανάρτησε ο Σπύρος Μαρτίκας στο Instagram, στα οποία ισχυρίζεται ότι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης είχε οργανώσει «στημένο τραπέζι», στο οποίο «έφαγαν» 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα του θανατηφόρου τροχαίου του.