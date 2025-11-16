Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, από το 2023 εξαπατούσε άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά για ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες.

Δύο από τα θύματα μίλησαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τις μεθοδεύσεις του κυκλώματος και τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκαν. «Μετά από ένα μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήταν πολύ πιεστικός, έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα. Τα χρήματα ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω στο τραπέζι».

Ένα ακόμη θύμα αποκάλυψε στην ίδια εκπομπή ότι τα μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και ο υπαρχηγός, έστησαν ακόμη και εικονική σύλληψη μπροστά στα μάτια του, προκειμένου να τον πείσουν για την αξιοπιστία τους. «Δίνουμε ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πάω στον τέταρτο όροφο και μου λένε για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι΄ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο μετά από καμιά εβδομάδα και μου λένε είμαστε οκ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Ξαναπήγα, μου έδωσαν επιταγή, του καζίνο, υποτίθεται η διεύθυνση του καζίνο έδινα την επιταγή. Εμφανίζεται ο υπαρχηγός μου λέει δώσε μου την επιταγή, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχαν δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει ‘’παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’’, περνάνε στον υπαρχηγό χειροπέδες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ένα από τα θύματα είναι ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο υπαρχηγός της σπείρας φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και στον θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Μία ακόμη καταγγελία αναφέρει ότι τα μέλη του κυκλώματος δεν δίσταζαν να στέλνουν απειλητικά μηνύματα στα θύματά τους, ακόμη και μετά την αρπαγή των χρημάτων.

Τα μέλη της οργάνωσης

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας απότακτος αστυνομικός, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Σώμα το 2014 λόγω σειράς ποινικών υποθέσεων εις βάρος του.

Ο υπαρχηγός είναι γνωστός επιχειρηματίας, που προσπαθούσε να δικτυωθεί σε υψηλούς κύκλους και συχνά φωτογραφιζόταν με πολιτικά πρόσωπα και διασημότητες.

Η σύντροφος του αρχηγού συμμετείχε σε όλα τα ραντεβού, ενώ πολύτιμος συνεργός του κυκλώματος ήταν ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού.

Το πέμπτο μέλος της φερόμενης σπείρας παρευρισκόταν επίσης σε συναντήσεις με υποψήφια θύματα, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση αξιοπιστίας των δραστών.