Ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρισηίδα Ανδριώτου φαίνεται πως έπεσαν θύματα οργανωμένου κυκλώματος απατεώνων, το οποίο φέρεται να τους έπεισε να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στο Καζίνο Λουτρακίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γνωστή influencer και μοντέλο έχασε 40.000 ευρώ από τους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 610.000 ευρώ από τους δύο, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι η επένδυση θα είχε σίγουρη απόδοση. Από το ποσό αυτό, οι 50.000 ευρώ προήλθαν από την Ανδριώτου, η οποία κατάφερε να ανακτήσει 10.000 ευρώ και προχώρησε σε μήνυση κατά των δραστών.

Οι δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα

Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι «χρυσοχόος από τη Λάρισα» έχασε 400.000 ευρώ, ενώ προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος. «Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη υπάρξει «τεράστιες αποκαλύψεις» για τη λειτουργία της οργάνωσης, την οποία χαρακτήρισε «τρομερά στημένη και ευφυή». Εξέφρασε ακόμη την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι την Τρίτη αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα θύματα, ο Μαρτίκας ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν νέες αποκαλύψεις, ενώ γνωστοποίησε πως επικοινώνησε μαζί του η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, χωρίς να δώσει επιπλέον πληροφορίες.

Το «στημένο τραπέζι» και οι αναρτήσεις στο Instagram

Αίσθηση προκάλεσαν τα story που ανάρτησε ο Σπύρος Μαρτίκας στο Instagram, στα οποία ισχυρίζεται ότι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης είχε οργανώσει «στημένο τραπέζι», στο οποίο «έφαγαν» 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα του θανατηφόρου τροχαίου του.

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο Μαρτίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση της οργάνωσης.