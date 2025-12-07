Σε απόγνωση οι συνταξιούχοι.

«Παίρνουμε αύξηση και στο τέλος παίρνουμε μείον»

Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους συνταξιούχους.

Οι εικόνες από την καθημερινότητα των συνταξιούχων είναι αποκαλυπτικές. Με τις τιμές στα βασικά αγαθά να έχουν εκτοξευθεί και τις συντάξεις να μη συμβαδίζουν με το κόστος ζωής, οι περισσότεροι δηλώνουν πως το πορτοφόλι αδειάζει πριν καν καλυφθούν τα απαραίτητα.

«Οι συντάξεις είναι χαμηλές, υπάρχει πρόβλημα. Και ειδικά από όταν έχει γίνει περικοπή στα δώρα και οι κρατήσεις, που είναι πληρωμένα δεν μας κάνουν χάρη, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα», ανέφερε συνταξιούχος.

Οι περικοπές των τελευταίων ετών έχουν συρρικνώσει ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας λένε πως δεν θυμούνται ποτέ ξανά τόσο δύσκολες εποχές.

Στο βίντεο, οι συνταξιούχοι περιγράφουν την καθημερινότητά τους και όπως λένε «δεν βγαίνει ο μήνας».

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, η οικονομική ασφυξία γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Στα καφενεία η κίνηση έχει μειωθεί, οι έξοδοι περιορίζονται, και οι περισσότεροι συνταξιούχοι περνούν τον χρόνο τους στο σπίτι για να αποφύγουν επιπλέον έξοδα.

Το κοινό τους συναίσθημα είναι ένα: η προσπάθεια να αντέξουν, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο.

Πιο κάτω και από τον κατώτατο μισθό η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα

Ο καθηγητής εργατικού δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος παρουσίασε στις «Εξελίξεις Τώρα» τα στοιχεία για τις συντάξεις στην Ελλάδα.

Η φτωχοποίηση των συνταξιούχων

-845,62€ μικτά η μέση κύρια σύνταξη

-880€ μικτά ο κατώτατος μισθός

Σύνταξη έως 940€ καθαρά: 55,34% (1.393.394 συνταξιούχοι)

Σύνταξη έως 658€ καθαρά: 36,4% (916.569 συνταξιούχοι)

Σύνταξη έως 470€ καθαρά: 18% (453.640 συνταξιούχοι)

Πληρωμές Δεκεμβρίου

Συντάξεις: 22-23 Δεκεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων: 19 Δεκεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων ανέργων: 17 Δεκεμβρίου