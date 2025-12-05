Δραματική τροπή έλαβε η υπόθεση με το φοβερό τροχαίο στην Κέρκυρα όπου έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα, 75 χρονών, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 48χρονη κόρη της.

Το τροχαίο συνέβη στο γεφυράκι των Κουραμάδων, όταν χωρίς προφανή αιτία, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έκανε βουτιά θανάτου από ύψος 7 μέτρων.

Κάποιοι είπαν ότι ίσως το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του επειδή ο δρόμος είχε ελιές.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, μάλλον κάτι σοβαρότερο φαίονεται πώς έπαιξε ρόλο στο τραγικό τροχαίο.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή τους. Αφού απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε σε αλκοτέστ στην 48χρονη το οποίο βγήκε θετικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την εξέταση αίματος.

Οι γυναίκες φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, πως δεν φορούσαν ούτε ζώνη ασφαλείας.

Η έρευνα συνεχίζεται.