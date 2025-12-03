Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα στοπ, παρέσυρε μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του, ενώ ο 22χρονος αναβάτης βρισκόταν χτυπημένος πάνω στο παρμπρίζ.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για την παροχή πρώτων βοηθειών.