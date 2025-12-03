Οικογενειακή τραγωδία σε τροχαίο στην Κέρκυρα το απόγευμα της Τετάρτης.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα 48 ετών και στο οποίο επέβαινε η μητέρα της, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο γεφυράκι των Κουραμάδων και η γυναίκα που καθόταν στη θέση του συνοδηγού σκοτυώθηκε από την πτώση.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τις δύο τραυματίες.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν νεκρή. Η κόρη της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση