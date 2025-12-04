Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, στο ύψος της “Bora-Bora”. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο ιδιώτη που μετέφερε καθημερινά εργαζομένους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, εξετράπη της πορείας του.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν 40 εργαζόμενοι, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός δρόμου, όταν ο οδηγός υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ένας από τους επιβάτες αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έπιασε το τιμόνι και πάτησε φρένο, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσει το λεωφορείο πριν σημειωθεί σοβαρότερο ατύχημα.

Οι γιατροί προσπάθησαν με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τα κατάφερε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και συνέχισαν το δρομολόγιό τους με άλλο όχημα.