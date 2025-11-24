Ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 11 προς Πυλαία παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τη δυσλειτουργία από τη μυρωδιά, ενώ το όχημα βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Αγγελάκη.

Άμεσα ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποβίβασε με ασφάλεια τους επιβάτες και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Λίγο αργότερα, άρχισαν να αναδύονται καπνοί από το πίσω μέρος του οχήματος, όπου βρίσκεται ο κινητήρας, και εκδηλώθηκε φωτιά.

Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και δέκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά περιορίστηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο δεν ήταν ηλεκτροκίνητο, ωστόσο δεν ανήκει στον παλαιό στόλο του ΟΑΣΘ, καθώς είναι ηλικίας μικρότερης της δεκαετίας.