Το σοβαρό τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη Μαγνησία, όχι μόνο λόγω του αριθμού των επιβατών που βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, αλλά και λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του λεωφορείου.

Δρομολόγιο ρουτίνας

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένα δρομολόγιο ρουτίνας εξελίχθηκε σε εφιαλτική στιγμή για περίπου σαράντα ανθρώπους, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πρανές. Όσοι έσπευσαν πρώτοι στο σημείο μιλούν για σκηνές αναστάτωσης, με επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωπιστούν και τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Τα νεότερα στοιχεία που γίνονται γνωστά από το Νοσοκομείο Βόλου δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων, ενώ οι μαρτυρίες όσων έζησαν το περιστατικό από μέσα ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της εκτροπής.

Τι οδήγησε στην εκτροπή

Μαρτυρίες επιβατών που μίλησαν αποκλειστικά στο THENEWSPAPER αναφέρουν ότι ένας αδέσποτος σκύλος πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα μπροστά από το λεωφορείο. Ο οδηγός, όπως περιγράφεται, έκανε απότομη προσπάθεια να αποφύγει το ζώο, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει την πορεία του και να ανατραπεί.

Η εκδοχή αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει και η Τροχαία, η οποία έχει συλλέξει καταθέσεις από επιβάτες και διερχόμενους οδηγούς.

Oι επιβάτες πήγαιναν σε θρησκευτικό προσκύνημα

Το λεωφορείο μετέφερε κυρίως γυναίκες από τη Λάρισα, οι οποίες ταξίδευαν προς τα Κανάλια Μαγνησίας για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα της Παναγίας Καναλιώτισσας. Για πολλές από τις επιβάτισσες, η εκδρομή είχε οργανωθεί εδώ και εβδομάδες και η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Επί τόπου μεγάλες δυνάμεις – Συνεχίζεται η έρευνα

Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο περιπολικά της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από το αναποδογυρισμένο λεωφορείο, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του ατυχήματος, με την Τροχαία να εξετάζει το οδόστρωμα, την κατάσταση του οχήματος και τις καταθέσεις των μαρτύρων.