Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15 Νοεμβρίου), όταν λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες ανετράπη στην παλιά Εθνική Οδό, λίγο πριν τον Ριζόμυλ0, στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Το όχημα εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες συνθήκες και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

Όπως έγινε γνωστό, υπάρχουν περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ οι επιβάτες κάλεσαν το 112 ζητώντας άμεση βοήθεια.

Στον τόπο του ατυχήματος έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου.