Δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε μετά τις 10 το πρωί στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, προσπάθησε να εισέλθει σε παράδρομο, όταν από το αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε μετωπικά ένα μεγάλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν αρκετά άτομα.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Απεγκλώβισαν και ανέσυραν τα θύματα.

Ηταν ήδη νεκροί και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.