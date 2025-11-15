Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε μετά τις 10:00 στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το όχημα στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, προσπάθησε να εισέλθει σε παράδρομο, όταν από το αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε μετωπικά ένα μεγάλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν αρκετά άτομα.

Έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα έφθασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν και ανέσυραν τα θύματα, χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.