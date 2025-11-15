Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και, μετά από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, να ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε επιβάτες και ο οδηγός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας για προληπτικούς λόγους, χωρίς κανείς να διατρέχει κίνδυνο.

Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Φωτογραφίες: