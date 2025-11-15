Κατά την προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει έναν σκύλο φαίνεται να προκλήθηκε το ατύχημα με την ανατροπή του λεωφορείου το απόγευμα του Σαββάτου στον Ριζόμυλο Βόλου.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 30 γυναίκες που κατευθύνονταν στα Κανάλια Μαγνησίας για επίσκεψη σε μοναστήρι. Δώδεκα από αυτές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Βόλου με ελαφρά τραύματα και θλάσεις.

Τραυματίες ανέφεραν ότι ο οδηγός βρήκε μπροστά του έναν σκύλο στο δρόμο και έκανε ελιγμούς για να τον αποφύγει.

Το όχημα, εξαιτίας αυτού, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε, αφού πρώτα σύρθηκε στο οδόστρωμα.

</p><p>

Με θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα οι επιβάτες

Μαρτυρίες επιβατών που μίλησαν αποκλειστικά στο THENEWSPAPER αναφέρουν ότι ένας αδέσποτος σκύλος πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα μπροστά από το λεωφορείο. Ο οδηγός, όπως περιγράφεται, έκανε απότομη προσπάθεια να αποφύγει το ζώο, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει την πορεία του και να ανατραπεί.

Η εκδοχή αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει και η Τροχαία, η οποία έχει συλλέξει καταθέσεις από επιβάτες και διερχόμενους οδηγούς.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Οσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», λένε στα ΓΕΓΟΝΟΤΑ οι γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο που εξετράπη της πορείας στο ύψος του Ριζομύλου.

Τριάντα γυναίκες από την Λάρισα που πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας επέβαιναν στο λεωφορείο. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα οι 13 από αυτές και όλες υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση των τραυμάτων τους. «Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Εχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπαν. Όλες ήταν χαμογελαστές και με χιούμορ αντιμετώπιζαν την περιπέτειά τους κανονίζοντας την… επόμενη εκδρομή.

</p><p>