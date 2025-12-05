Η κηδεία του 24χρονου θύματος του φονικού τροχαίου στη Λούτσα τελείται σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός από την οικογένεια «Leonidas» έχασε τραγικά τη ζωή του το περασμένο Σάββατο, όταν παρασύρθηκε από 29χρονο οδηγό που κινούταν με υπερβολική ταχύτητα.

Παρά το γεγονός ότι η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα, η ταφή του νεαρού θα γίνει στο χωριό της καταγωγής του, στις Παπαδάτες Αγρινίου. Η οικογένεια επέλεξε τον τόπο καταγωγής τους για την αιώνια ανάπαυση του παιδιού τους.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη στους οικείους του θύματος. Να σημειωθεί ότι η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου βρίσκονταν κοντά του λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα και έγιναν μάρτυρες της φονικής παράσυρσης.

Το χρονικό

Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στη συνέχεια, παρέσυρε τον 24χρονο που είχε ανοίξει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο νεαρός έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η συνοδός του υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που έγιναν γνωστά τη Δευτέρα αποκάλυψαν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του υπερβαίνει το νόμιμο όριο των 0,50 γρ./λτ. Σύμφωνα με τις τοξολογικές εξετάσεις, στο αίμα του βρέθηκε και κοκαΐνη.