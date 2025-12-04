Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος οδηγός ο οποίος με το αυτοκίνητό του σκότωσε εναν 24 χρόνο και τραυμάτισε τη σύντροφό του που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς επίσης και τη μητέρα και την αδερφή του στη Λούτσα .

Ο κατηγορούμενος στον όποιο εντοπίστηκαν ίχνη από χρήση κοκαΐνης ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης. Στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγνώμη από την οικογένειά του θύματος.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος»

«Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος πριν ακούσει την απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική του μεταχείριση.

Το χρονικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος, οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε τον 24χρονο και τρία μέλη της οικογένειάς του. Τα θύματα είχαν μόλις βγει από το αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο οδηγός φαίνεται να βγαίνει από το όχημά του απαθής, την ώρα που στο σημείο επικρατεί πανικός. Πλησιάζει τους διασώστες και φέρεται να τους λέει πως «πονάει το αυτί του».

Ο 24χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδερφή και η σύντροφός του. Η τελευταία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές του τραγικού τροχαίου στη Λούτσα.