Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 12:00 ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα.

Χρήση κοκαΐνης είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός – Τι έδειξαν οι τοξικολογικές

Θετικός σε κοκαΐνη βρέθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ που το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα. Ο νεαρός οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρασύροντας και σκοτώνοντας έναν 24χρονο, ενώ τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ο οδηγός είχε στο αίμα του 0,63 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο των 0,50 γραμμαρίων, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο το 2020, όταν είχε βρεθεί θετικός στη χρήση κάνναβης. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο νεαρός – κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που μόλις είχαν αποβιβαστεί από το αυτοκίνητό τους. Ο νεαρός οδηγός παραμένει υπό κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε επί τόπου ένας 24χρονος, ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του. Η τελευταία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

