Νέα προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο στη Λούτσα, προκειμένου να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη ώστε η υπεράσπισή του να μελετήσει τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ που το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα. Ο νεαρός οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρασύροντας και σκοτώνοντας έναν 24χρονο, ενώ τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ο οδηγός είχε στο αίμα του 0,63 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο των 0,50 γραμμαρίων, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο το 2020, όταν είχε βρεθεί θετικός στη χρήση κάνναβης. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά.

