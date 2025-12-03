Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο νεαρός – κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που μόλις είχαν αποβιβαστεί από το αυτοκίνητό τους. Ο νεαρός οδηγός παραμένει υπό κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν υψηλή κατανάλωση αλκοόλ από τον 29χρονο. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε γίνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε επί τόπου ένας 24χρονος, ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του. Η τελευταία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Ο 24χρονος ήταν δισέγγονος του Λεωνίδα Κεστεκίδη, ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας σοκολατοποιίας Leonidas, και εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, όμως δεν πρόλαβε…

Ο διάλογος που σοκάρει μετά το δυστύχημα

Ενώ η μητέρα του 24χρονου «έτρεμε ολόκληρη», χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι το παιδί της είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ο 29χρονος οδηγός – που παραμένει υπό κράτηση – φαινόταν να μην συνειδητοποιεί την πράξη του, σύμφωνα με μαρτυρίες.

«Όταν ο διασώστης του είπε ‘σκότωσες άνθρωπο’, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε; Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στον δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία».

Όπως περιέγραψε, προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 24χρονος δεν ανταποκρινόταν, ακόμη και μετά τη χρήση απινιδωτή.

