Θετικός σε κοκαΐνη βρέθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ που το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα. Ο νεαρός οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρασύροντας και σκοτώνοντας έναν 24χρονο, ενώ τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ο οδηγός είχε στο αίμα του 0,63 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο των 0,50 γραμμαρίων, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο το 2020, όταν είχε βρεθεί θετικός στη χρήση κάνναβης. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθεί.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο νεαρός – κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που μόλις είχαν αποβιβαστεί από το αυτοκίνητό τους. Ο νεαρός οδηγός παραμένει υπό κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε επί τόπου ένας 24χρονος, ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του. Η τελευταία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Διαβάστε ακόμα: