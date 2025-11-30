Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από την τρελή πορεία του ΙΧ που σκότωσε τον 24χρονο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα. Κάμερα δείχνει ένα μπλε όχημα να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια ακούγονται ήχοι σύγκρουσης ενώ στα επόμενα καρέ φαίνεται ότι έπεσε με σφοδρότητα σε ανθρώπους που ήταν έξω από το όχημά τους.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

«Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους»

Ο θείος του 24χρονου δήλωσε συγκλονισμένος: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», ανέφερε μεταξύ των άλλων.

Πώς έγινε το μοιραίο

Ο 24χρονος παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο ΙΧ έξω από το αυτοκίνητό του, έχοντας δίπλα του τη μητέρα, την αδελφή και τη φίλη του.

Η οικογένεια είχε επισκεφθεί τη γιαγιά του νεαρού και το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγα μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας, μπροστά στα μάτια της.

Όλα έγιναν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.