Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λούτσα, όταν 24χρονος παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο ΙΧ έξω από το αυτοκίνητό του, έχοντας δίπλα του τη μητέρα, την αδελφή και τη φίλη του.

Η οικογένεια είχε επισκεφθεί τη γιαγιά του νεαρού και το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγα μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας, μπροστά στα μάτια της.

Όλα έγιναν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατά πληροφορίες πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

«Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους»

Ο θείος του 24χρονου δήλωσε: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», ανέφερε μεταξύ των άλλων.

Το ΑΠΕ επικαλούμενο πληροφορίες από την ΕΛΑΣ αναφέρει ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολώνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασέρνοντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγό του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Κατά πληροφορίες, ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες.