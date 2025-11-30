Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο μετά τις 00:30, οδηγός του Ι.Χ., κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκαν, με τα δύο να τραυματίζονται ελαφρά, αλλά τον τρίτο να χάνει σχεδόν ακαριαία τη ζωή του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.