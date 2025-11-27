Μια γυναίκα συνοδηγός έχασε τη ζωή της το πρωί της Πέμπτης (27/11) όταν τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Κερατσινίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα ήταν συνεπιβάτιδα σε φορτηγό που οδηγούσε ο γιος της, ο οποίος γλίτωσε χωρίς καν να τραυματιστεί ελαφρά. Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κερατσίνι όταν, φτάνοντας στο ύψος της οδού Τριπόλεως, άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιο λόγο, ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ με τη γυναίκα να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.