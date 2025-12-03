Mε θερμό χειροκρότημα έγινε η υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα έξω από το Παλλάς όπου άρχισε η παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη». Ενθουσιώδες χειροκρότημα και μέσα στην αίθουσα όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως το «Αλέξη μπροστά να φύγει η δεξιά» και «Να ‘τος να ‘τος ο πρωθυπουργός».

To παρών δίνει σχεδόν όλη η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, πλην Πολάκη, και σχεδόν όλη η ΚΟ της ΝΕΑΡ, εκτός Τζανακόπουλου. Λίγο πριν τις 19:00 έφτασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Επίσης παρίστανται μεταξύ άλλων οι: Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Δραγασάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξης Χαρίτσης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Τεμπονέρας, Ρένα Δούρου, Όλγα Τρέμη, Γιώργος Λιάνης, Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Νίκος Μπίστης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Νίκος Μαρκάτος, Κώστας Γαβρόγλου, Γιάννης Μαντζουράνης, Δημήτρης Τσουκαλάς, Αθηνά Λινού, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Ραγκούσης, Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεϊκοπουλος, Τρύφων Αλεξιάδης, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Σταθάκης, Σία Ανανγωστοπούλου, Γιώργος Γαβρίλος, Λούκα Κατσέλη και Κώστας Ζουράρις.

Οι πρώτες σειρές καθισμάτων είχαν κρατηθεί από τους διοργανωτές. Ανάμεσά τους και εκείνη που κρατείται τιμητικά για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.