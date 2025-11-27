Η Black Friday έχει ήδη δώσει ώθηση στην αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με την ευκαιρία και της Cyber Monday που ακολουθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Εξαίρεση αποτελούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία συνηθίζουν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 20:00, δίνοντας περισσότερο χρόνο για αγορές και περιήγηση.

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστές

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή οι εξής αλυσίδες σούπερ μάρκετ:

Σκλαβενίτης

ΑΒ Βασιλόπουλος

Μασούτης

Γαλαξίας

Οι εταιρείες αυτές τηρούν σταθερή πολιτική, αποφεύγοντας την προαιρετική κυριακάτικη λειτουργία.

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν

LIDL: 11:00 – 20:00

Market In: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00

Για τα MyMarket υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές λίστες καταστημάτων που θα λειτουργήσουν, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίσουν το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης.

Τι ισχύει για την υπόλοιπη εορταστική περίοδο

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι ανοιχτές στις δύο πιο κρίσιμες Κυριακές του Δεκεμβρίου:

21 Δεκεμβρίου , τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα

, τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα 28 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Τότε πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των γιορτινών αγορών, ενώ τα ωράρια ανακοινώνονται συνήθως λίγες ημέρες νωρίτερα.

Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πρόκειται για ημερομηνίες κατά τις οποίες η αγορά σημειώνει υψηλή κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.