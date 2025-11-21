Καθώς πλησιάζει η 1η Δεκεμβρίου, η αγορά εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή στις πληρωμές. Από αυτή την ημερομηνία, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής, από μικρά καταστήματα έως μεγάλες αλυσίδες, θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS και να έχουν συνδέσει POS, ταμειακές μηχανές και ΑΑΔΕ στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον.

Για τους καταναλωτές, η αλλαγή είναι… πιο γρήγορες και εύκολες συναλλαγές, χωρίς καθυστερήσεις. Για τους επαγγελματίες, όμως, ανοίγει μια νέα πραγματικότητα με αυστηρούς κανόνες, διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον κόστος για να μπουν όλα σε τάξη.

Η προετοιμασία της αγοράς

Παρά το γεγονός ότι το IRIS χρησιμοποιείται ήδη από πάνω από 4 εκατομμύρια καταναλωτές και 570.000 επιχειρήσεις, η αγορά παραμένει επιφυλακτική. Τα τεχνικά προβλήματα του προηγούμενου μήνα δημιούργησαν καθυστερήσεις και ανάγκη για παράταση. Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις.

Η ΑΑΔΕ όμως έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, ότι από την 1η Δεκεμβρίου, κάθε πληρωμή, είτε με κάρτα είτε μέσω IRIS, πρέπει να περνά από το ταμειακό σύστημα και να εκδίδεται απόδειξη σε πραγματικό χρόνο.

Τι θα συμβεί αν δεν προσαρμοστείτε

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν σημαντικά πρόστιμα:

10.000€ για απλογραφικά βιβλία και

20.000€ για διπλογραφικά, αν δεν δέχονται IRIS ή δεν έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διασύνδεση.

Στα μικρά νησιά και οικισμούς έως 500 κατοίκους, τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα POS κινδυνεύουν με πρόστιμα από 100.000 έως 300.000€, ενώ η μη αναβάθμιση ενός τερματικού στοιχίζει 500€.

Το κόστος προσαρμογής για μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να φτάσει έως 1.500€ μόνο για αναβαθμίσεις POS και ταμειακών, ενώ η συνολική ψηφιακή μετάβαση εκτιμάται σε 6.000-8.000€ ετησίως.

Πώς να πληρώσετε με IRIS Payments Business

Υπάρχουν τρεις απλοί τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας:

Με τον αριθμό κινητού του επαγγελματία: Απλώς πληκτρολογείτε τον αριθμό του και η συναλλαγή γίνεται άμεσα. Με ΑΦΜ της επιχείρησης: Εισάγετε τον ΑΦΜ και το σύστημα βρίσκει την επιχείρηση για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Σκανάροντας τον QR κωδικό: Ανοίγετε την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς σας και σαρώσετε τον QR κωδικό που έχει η επιχείρηση.

Τι κερδίζουν οι καταναλωτές

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν ήδη μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος:

Υπάρχουν 21,6 εκατομμύρια ενεργές κάρτες στην Ελλάδα.

Η μέση αξία συναλλαγής είναι μόλις 43€, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κάρτες και IRIS ακόμη και για μικρά ποσά.

Τι έρχεται μετά

Το IRIS δεν μένει μόνο στην Ελλάδα. Από τα μέσα του 2026, θα επεκταθεί σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία μέσω του EuroPA, επιτρέποντας άμεσες μεταφορές χρημάτων και εκτός χώρας.

Η ψηφιακή εποχή στις πληρωμές φέρνει σαφή οφέλη για τους καταναλωτές, αλλά απαιτεί προσοχή, επένδυση και συνέπεια από τις επιχειρήσεις. Η αγορά μπαίνει πλέον σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα.