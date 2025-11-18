Μόλις δύο εβδομάδες έχουν στη διάθεσή τους καταστήματα, σούπερ μάρκετ και εταιρείες πληρωμών για να προσαρμοστούν, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις λιανικής θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS.

Με τις νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ολοκληρώνεται το πλαίσιο που ενώνει τα ταμειακά συστήματα με τη Φορολογική Διοίκηση και εισάγει τις άμεσες μεταφορές χρημάτων (Instant Payments) στη ρουτίνα των συναλλαγών.

Για τους καταναλωτές, η αλλαγή σημαίνει ότι στα ταμεία θα υπάρχει πλέον ακόμη μία επιλογή πληρωμής. Εκτός από κάρτα ή μετρητά, θα μπορούν να ολοκληρώνουν την αγορά τους απευθείας από το κινητό, μεταφέροντας το ποσό στην επιχείρηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πρόκειται για έναν τρόπο που κάνει τη διαδικασία γρηγορότερη και χωρίς ενδιάμεσους χρόνους.

Η υποχρέωση καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες, ενώ ο στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε πληρωμή, ανεξάρτητα από το μέσο, να καταλήγει σε άμεση έκδοση απόδειξης, ώστε η Φορολογική Διοίκηση να ενημερώνεται αυτόματα.

Τι σημαίνει το νέο καθεστώς

Κεντρικός κανόνας είναι ότι η απόδειξη πρέπει να εκδίδεται αμέσως μετά την πληρωμή. Για να γίνει αυτό, η ΑΑΔΕ ανανέωσε τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης των συστημάτων. Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί να δέχεται πληρωμές IRIS είτε μέσω POS είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα, ώστε η εφαρμογή των υποχρεώσεων να γίνει ομαλά από την 1η Δεκεμβρίου.