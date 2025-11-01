Από την 1η Δεκεμβρίου επεκτείνεται το σύστημα IRIS σε πρατήρια καυσίμων και ταξί, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση καθορίζει το νέο πλαίσιο διασύνδεσης των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS, το οποίο θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από την 1η Δεκεμβρίου 2025 σε όλες τις επιχειρήσεις της αγοράς.

Το μέτρο στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου και απολύτως παρακολουθήσιμου συστήματος πληρωμών, όπου κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται και θα επιβεβαιώνεται αυτόματα, χωρίς καθυστερήσεις ή μεσολαβήσεις.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS καθίσταται πλέον υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του.

Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη θα εμφανίζεται η ένδειξη «IRIS» ή άλλος τύπος πληρωμής, ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε.

Εφαρμογή σε πρατήρια και ταξί

Στα πρατήρια καυσίμων, η απόδειξη θα εκδίδεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί η ίδια αρχή θα ισχύει για την έκδοση αποδείξεων βάσει του ταξίμετρου. Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρατήρια θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρη διασύνδεση του ΦΗΜ με το POS, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Η απόδειξη θα εκδίδεται αυτόματα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με όλα τα στοιχεία —ποσό, τρόπος πληρωμής, ώρα— να αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα αντιμετωπίσουν βαριές κυρώσεις. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς (κάτω των 500 κατοίκων) ή μικρά νησιά (κάτω των 3.100 κατοίκων), τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50%.