Η υποχρεωτική δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS επεκτείνεται πλέον και στα νομικά πρόσωπα.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία IRIS σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, είτε μέσω του web banking είτε με απευθείας επικοινωνία με την τράπεζά τους.

Από την στιγμή μια επιχείρηση διαθέτει POS ή ePOS, θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση του τερματικού ώστε να υποστηρίζει πληρωμές μέσω IRIS, διαδικασία που πραγματοποιείται από τον πάροχο της υπηρεσίας POS/ePOS.

IRIS: «Παγώνει» για έναν μήνα

Από 1η Δεκεμβρίου

Όλες οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS

Τα πρόστιμα

Για μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS – IRIS: