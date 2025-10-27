Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS, χρησιμοποιώντας QR κωδικό. Η νέα ρύθμιση αφορά φυσικά καταστήματα αλλά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και έχει στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και την αύξηση της ασφάλειας των πληρωμών. Η μη συμμόρφωση επισύρει τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ.

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Ο τρόπος λειτουργίας του IRIS

Το IRIS είναι ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (account-to-account), το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να σκανάρει τον QR κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μεσάζοντες ή πρόσθετες χρεώσεις. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την είσπραξη σχεδόν άμεσα και επωφελούνται από μειωμένες προμήθειες συγκριτικά με τις πληρωμές με κάρτα.

Τα καταστήματα οφείλουν να ενημερώσουν τα POS τους ώστε να εμφανίζεται η επιλογή IRIS κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε περιπτώσεις παλιών POS, πρέπει να υπάρχει εκτυπωμένος QR κωδικός που ο πελάτης μπορεί να σκανάρει. Η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση και οι επιχειρήσεις που δεν τηρήσουν τη ρύθμιση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Τα οφέλη για τους καταναλωτές περιλαμβάνουν πιο άνετες συναλλαγές χωρίς χρήση κάρτας ή αριθμού CVV, μειωμένο ρίσκο απάτης και άμεση πληρωμή μέσω κινητού. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, επωφελούνται από χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και ταχύτερη είσπραξη. Η διασύνδεση με τα συστήματα της ΔΙΑΣ συμβάλλει επίσης στη μεγαλύτερη διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Ωστόσο, η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί προσαρμογή των POS και των συστημάτων εκτύπωσης QR, με κόστος που επωμίζεται η επιχείρηση.

Η υποχρεωτική ενσωμάτωση του IRIS σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.