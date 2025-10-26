Από την 1η Νοεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλούνται να κάνουν ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό κόσμο. Όλες θα πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας IRIS. Πρόκειται για ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (account-to-account), που επιτρέπει στον πελάτη να σαρώνει έναν QR κωδικό και να στέλνει τα χρήματα αμέσως στον επαγγελματικό λογαριασμό, χωρίς κάρτες, χωρίς καθυστερήσεις.

Η εφαρμογή του IRIS υπόσχεται γρηγορότερες, πιο ασφαλείς και φθηνότερες συναλλαγές, ενώ μειώνει και τη χρήση μετρητών. Αλλά η μετάβαση απαιτεί προσοχή, καθώς θα χρειαστεί οι επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τα POS ή ePOS τους και να φροντίσουν ώστε ο επαγγελματικός τους λογαριασμός να είναι καταχωρημένος στην ΑΑΔΕ.

Όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα. Από 1.500 ευρώ για τη βασική υποχρέωση, και έως 20.000 ευρώ για μεγαλύτερες επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 119899/2023.

Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για όλες τις επιχειρήσεις είναι η 31η Οκτωβρίου 2025. Αυτό υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη του, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία είναι απαραίτητη.

Ο Σύλλογος τονίζει, όμως, ότι παραμένουν κάποιες τεχνικές εκκρεμότητες από τις τράπεζες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν φέρουν ευθύνη για αυτά τα προβλήματα διασύνδεσης, αλλά καλό είναι να έχουν τα συστήματά τους έτοιμα εγκαίρως, ώστε να μην βρεθούν εκτός προθεσμίας.

Η καθημερινότητα των συναλλαγών αλλάζει. Για τον επαγγελματία, σημαίνει χαμηλότερες προμήθειες. Για τον πελάτη, πιο απλές και ασφαλείς πληρωμές. Και για το κράτος, μεγαλύτερη διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Η Ελλάδα μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στον ψηφιακό χάρτη των συναλλαγών, και το IRIS είναι ένα ακόμα βήμα προς εκείνη την κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν σωστά και έγκαιρα στο νέο περιβάλλον των ψηφιακών πληρωμών.

Αναλυτικά τα πρόστιμα

– Για μη εγκατάσταση τερματικού POS-IRIS το πρόστιμο είναι 1.500€

– Για μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS-IRIS είναι

– Για απλογραφικά βιβλία 10.000€

– Για διπλογραφικά βιβλία 20.000€

Ημερήσια όρια για μεταφορές μέσω IRIS

Σήμερα:

– 500€ ανά ημέρα για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

– 500€ ανά ημέρα για πληρωμές ιδιωτών προς ελεύθερους επαγγελματίες

– Συνολικό όριο 1.000€

Από 1/1/2026 θα αυξηθεί:

-το ημερήσιο όριο στα 1.000€ για ιδιώτες και μηνιαίο 5.000€

-31.000€ / μήνα για επαγγελματίες

Συναλλαγές μέσω IRIS

– Δωρεάν μεταξύ ιδιωτών

– Με μικρή προμήθεια για πληρωμές 0,2%-0,5% ενώ σε POS φτάνει το 2%

– Φαίνονται άμεσα οι πληρωμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα