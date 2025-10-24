Η υποχρεωτική δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS επεκτείνεται πλέον και στα νομικά πρόσωπα.

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία IRIS σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, είτε μέσω του web banking είτε με απευθείας επικοινωνία με την τράπεζά τους.

Από την στιγμή μια επιχείρηση διαθέτει POS ή ePOS, θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση του τερματικού ώστε να υποστηρίζει πληρωμές μέσω IRIS, διαδικασία που πραγματοποιείται από τον πάροχο της υπηρεσίας POS/ePOS.

Η μη συμμόρφωση με την συγκεκριμένη υποχρέωση έως την προθεσμία της 1ης Νοεμβρίου 2025 επιφέρει πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Καθολική εφαρμογή του IRIS στις επιχειρήσεις

Επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία IRIS σε επαγγελματικό λογαριασμό δηλωμένος στην ΑΑΔΕ

-> είτε μέσω του webbanking

-> είτε με απευθείας επικοινωνία με την τράπεζά τους

Αλλιώς, από 1η Νοεμβρίου: πρόστιμα 1.500€

– Από 1/11 θα πληρώνουμε είτε με μετρητά είτε με pos είτε με QR ΚΩΔΙΚΟ

– Υπόχρεοι σε POS-IRIS είναι όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής

– Αυτό το διάστημα γίνεται αναβάθμιση των τερματικών POS, έτσι ώστε να δέχεται πληρωμές και με IRIS

– Δεν έχει οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το IRIS, θα πρέπει πρώτα να γίνει αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών

Τα πρόστιμα

– Για μη εγκατάσταση τερματικού POS-IRIS το πρόστιμο είναι 1.500€

– Για μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS-IRIS είναι

– Για απλογραφικά βιβλία 10.000€

– Για διπλογραφικά βιβλία 20.000€

Ημερήσια όρια για μεταφορές μέσω IRIS

Σήμερα:

– 500€ ανά ημέρα για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

– 500€ ανά ημέρα για πληρωμές ιδιωτών προς ελεύθερους επαγγελματίες

– Συνολικό όριο 1.000€

Από 1/1/2026 θα αυξηθεί:

-το ημερήσιο όριο στα 1.000€ για ιδιώτες και μηνιαίο 5.000€

-31.000€ / μήνα για επαγγελματίες

Συναλλαγές μέσω IRIS

– Δωρεάν μεταξύ ιδιωτών

– Με μικρή προμήθεια για πληρωμές 0,2%-0,5% ενώ σε POS φτάνει το 2%

– Φαίνονται άμεσα οι πληρωμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα