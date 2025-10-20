Από την 1η Νοεμβρίου 2025, κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα θα υποχρεούται να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS με QR κωδικό, είτε πρόκειται για φυσικό κατάστημα είτε για e-shop. Η νέα ρύθμιση φέρνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις καθημερινές συναλλαγές, προσφέροντας άμεσες, ασφαλείς και φθηνότερες πληρωμές, ενώ η μη συμμόρφωση επισύρει τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ.

Με το IRIS, οι πληρωμές γίνονται σε πραγματικό χρόνο από κινητό σε κινητό, χωρίς μεσάζοντες ή επιπλέον χρεώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος και άμεση είσπραξη. Το σύστημα υπόσχεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιακή Ελλάδα.

Ο τρόπος που λειτουργεί

Το IRIS είναι ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (account-to-account), το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να σκανάρει τον QR κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μεσάζοντες ή πρόσθετες χρεώσεις. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την είσπραξη σχεδόν άμεσα και επωφελούνται από μειωμένες προμήθειες συγκριτικά με τις πληρωμές με κάρτα.

Τα καταστήματα οφείλουν να ενημερώσουν τα POS τους ώστε να εμφανίζεται η επιλογή IRIS κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε περιπτώσεις παλιών POS, πρέπει να υπάρχει εκτυπωμένος QR κωδικός που ο πελάτης μπορεί να σκανάρει. Η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση και οι επιχειρήσεις που δεν τηρήσουν τη ρύθμιση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Τα οφέλη για τους καταναλωτές περιλαμβάνουν πιο άνετες συναλλαγές χωρίς χρήση κάρτας ή αριθμού CVV, μειωμένο ρίσκο απάτης και άμεση πληρωμή μέσω κινητού. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, επωφελούνται από χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και ταχύτερη είσπραξη. Η διασύνδεση με τα συστήματα της ΔΙΑΣ συμβάλλει επίσης στη μεγαλύτερη διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Ωστόσο, η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί προσαρμογή των POS και των συστημάτων εκτύπωσης QR, με κόστος που επωμίζεται η επιχείρηση.

Η υποχρεωτική ενσωμάτωση του IRIS σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Αυστηρά πρόστιμα για παραβάτες

Όλες οι πληρωμές μέσω IRIS ή mobile banking θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω POS συνδεδεμένου με την ΑΑΔΕ.

Όσοι επιχειρηματίες δεν συμμορφωθούν, θα αντιμετωπίζουν:

10.000 ευρώ πρόστιμο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ πρόστιμο για διπλογραφικά

Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά, προβλέπεται έκπτωση 50%.