Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση ακόμη τέσσερις Κυριακές μέσα στο 2025.
Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά:
- 30 Νοεμβρίου 2025
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Υπενθυμίζεται ότι φέτος, η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.