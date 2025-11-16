Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση ακόμη τέσσερις Κυριακές μέσα στο 2025.

Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.