Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη φετινή Black Friday και τη Cyber Monday, με τα καταστήματα να έχουν βγάλει από νωρίς νέες προσφορές. Η πρώτη πέφτει φέτος την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) και η δε δεύτερη την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Λόγω της κατάργησης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές τους.

Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη -όπως ρούχα και παπούτσια.

Στη Cyber Monday επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές.

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά έως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση ακόμη τέσσερις Κυριακές μέσα στο 2025.

Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά: