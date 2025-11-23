Η Black Friday και η Cyber Monday ανοίγουν τον δρόμο για τις γιορτές, φέρνοντας προσφορές και ζωντάνια στα καταστήματα. Τα περισσότερα έχουν ήδη ανακοινώσει τις εκπτώσεις τους, ενώ την Κυριακή που ακολουθεί θα είναι ανοιχτά για όσους θέλουν να προλάβουν τις αγορές τους.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και καταστήματα θα λειτουργούν και τις Κυριακές. Ποια ακριβώς σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν είναι άγνωστο ακόμα, αλλά σίγουρα θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα και την Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών.

Για το 2025, οι Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση είναι:

30 Νοεμβρίου: έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου: ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου: κορύφωση των γιορτινών αγορών

28 Δεκεμβρίου: τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους και ακολουθούν το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο και τις εκπτώσεις.