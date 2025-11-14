Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση ακόμη τέσσερις Κυριακές μέσα στο 2025.

Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

1) Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων

2) Την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

3) Τις δύο Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους

5) Την Κυριακή των Βαΐων

6) Την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου

Αν οι Κυριακές συμπίπτουν με επίσημη αργία, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.

Στην περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.

Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του

μήνα Αυγούστου στις εξής περιοχές :

1. Στον Δήμο Αθηναίων

2. Στο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος το οποίο περιλαμβάνεται στους δήμους

Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας (όπως

φαίνεται στο παράρτημα του ΦΕΚ Β΄2332/7.7.2017)

3. Στην περιοχή του Δήμου Πειραιώς η οποία περικλείεται από τις οδούς : Γρ. Λαμπράκη,

Ακτή Μουτσοπούλου, 2 ας Μεραρχίας, Ακτή Μιαούλη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή

Καλλιμασιώτη, Αλιπέδου, Κέκροπος και Καραολή και Δημητρίου (όπως φαίνεται στο

παράρτημα του ΦΕΚ Β΄2332/7.7.2017)

4. Στην περιοχή του Δήμου Καλλιθέας η οποία περικλείεται από τις οδούς Αιγέως,

Ευρυπίδου, Ζερβού, Αγίας Λαύρας, Κρέμου, Χαροκόπου, Δημοσθένους, Σκρα,

Αριστείδου, Ολυμπίας, Ιατρίδου, Πλάτωνος, Σπάρτης, Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου,

Περικλέους, Μεταφμορφώσεως, Πραξιτέλους, Ισμήνης, Θαλή, Πεισίστρατου, Πλατεία

Ηρ. Πολυτεχνείου έως Λεωφόρου Ποσειδώνος ( όπως φαίνεται στο παράρτημα του

ΦΕΚ Β΄2332/7.7.2017)

5. Στην περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου η οποία εκτείνεται από την Λεωφόρο

Αμφιθέας έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (όπως φαίνεται στο παράρτημα του ΦΕΚ

Β΄2332/7.7.2017)

6. Στην περιοχή του Δήμου Αλίμου η οποία περικλείεται από τις οδούς Έλλης, Λεωφόρο

Ελευθερίας, Θουκυδίδου, Αθανασίου Διάκου, Κοτοπούλη, Π.Μελά, Επτανήσου,

Λεωφόρο Αλίμου και Λεωφόρο Ποσειδώνος (όπως φαίνεται στο παράρτημα του ΦΕΚ

Β΄2332/7.7.2017)

7. Στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας η οποία εκτείνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (όπως φαίνεται στο παράρτημα του ΦΕΚ

Β΄2332/7.7.2017)

8. Στην περιοχή γύρω από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο

Γιαλού – Άγιος Δημήτριος – Πύργος στο Δήμο Σπατών της Περιφέρειας Αττικής, όπως

οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ.επεκτ./05/9.3.2005 (Δ΄319)

9. Στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική

απόφαση 3046/51009/1994 (ΦΕΚ Β΄833), το οποίο περικλείεται από τις οδούς Εγνατία,

26 ης Οκτωβρίου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφ. Νίκης, Παύλου Μελά,

Καθηγητού Αντωνίου Κεραμόπουλου και Στεφάνου Τάττη.