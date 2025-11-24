Την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για τον ίδιο και τον σύζυγό του.

Ο Στέφανος Κασσελακης χαρακτηρίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πόνημα – πλυντήριο και προβλέπει ότι θα είναι ο Τιτανικός του πρώην πρωθυπουργού.

Τον χαρακτηρίζει πολιτικό της ίντριγκας και της τάβλας και του προσάπτει προσπάθειας υπονόμευσης του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μωρά στο Μαξίμου

Τον κατηγορεί επίσης για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Εξηγεί, μάλιστα, τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

Για στον Στέφανο Κασσελάκη, στο βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως προσπάθησε να τον αποθαρρύνει από το να βάλει υποψηφιότητα: «Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος για την απόφασή του.

Μου απάντησε πως ήταν απολύτως σίγουρος, αλλά ζητούσε και τη γνώμη μου. Τότε τον ρώτησα αν θέλει να του πω αυτό που πιστεύω ή αυτό που ήθελε να ακούσει. Μου είπε να του πω αυτό που πιστεύω.

Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς «θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμιά ελπίδα να εκλεγεί». Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος.

Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός.

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

“Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του”.

Γιατί το λες;”

“Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου”.

“Και τι του απάντησες;”

“Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;”

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το “ξύλο” δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη