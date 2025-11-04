Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno και αναφέρθηκε στο μακελειό που ξέσπασε στα Βορίζια της Κρήτης, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του για το αιματοκύλισμα, λέγοντας ότι «φτάνει πια». Ανέφερε ότι αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να ντρέπεται που είναι Κρητικός, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες δεν εκπροσωπούν την Κρήτη, αλλά ένα παλιακό, απαρχαιωμένο και ανήθικο κομμάτι της που πρέπει να σταματήσει.

Θύμισε τις εμπειρίες της νιότης του, όταν πήγαινε στα πανηγύρια και έριχνε μπαλωθιές ως έφηβος και επανέλαβε ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει τους Κρητικούς. «Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός πήγαινα στα πανηγύρια και έριχνα μπαλωθιές ως έφηβος. Έβλεπα όπλα να βγαίνουν στις ταβέρνες. Φτάνει πια. Αυτό δεν εκπροσωπεί τους Κρητικούς» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, ο Κασσελάκης το χαρακτήρισε θετικό, εκτιμώντας ότι ο πλουραλισμός είναι σημαντικός και ότι η αλλαγή θα προέλθει από τον νέο κόσμο και όχι από δοκιμασμένα πρόσωπα που έχουν αποτύχει. Πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα και εξήγησε το γιατί.

«Την βλέπω θετικά. Θεωρώ είναι πολύ καλό να υπάρχει πλουραλισμός στην πολιτική. Η αλλαγή θα γίνει από τον νέο κόσμο και όχι δοκιμασμένα υλικά που έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρει να αναμοχλεύω το παρελθόν, κοιτάω το μέλλον».