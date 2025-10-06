Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε μέσω story στο Facebook την παραίτηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό του αξίωμα, αναφέροντας: «Δυστυχώς μετά από έναν περίπου χρόνο, ο Αλέξης Τσίπρας με επιβεβαιώνει πλήρως».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κασσελάκης επισημαίνει επίσης πως «Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».

Η ανάρτηση Κασσελάκη

«Δυστυχώς μετά από έναν περίπου χρόνο, ο Αλέξης Τσίπρας με επιβεβαιώνει πλήρως.

23 Αυγούστου 2024

Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο: Ο καθημερινός εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, έως το συνέδριο, ώστε να μην μείνει κανείς, να απογοητευτείτε πρώτα απ’όλα εσείς, να πάψετε να στηρίζετε εσείς , και ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρως απαξιωμένος, αφενός να μην αλλάξει και αφετέρου να ρευστοποιηθεί σε μια νεφελώδη «Κεντροαριστερά», με σωτήρα επιλεγμένο από τη «Διαπλοκή»

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είναι απογοητευμένοι, ξέρω ότι πολλί από εσας θα θέλατε να υπήρχε σήμερα μια ισχυρή Αξιώματική Αντιπολίτευση, το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα,υπάρχει τρόπος , υπάρχει ελπίδα, λέγεται Κίνημα Δημοκρατίας και για όλους εσάς που έχετε απογοτευτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι πόρτες είναι ανοικτές, ελάτε μαζί μας. Δεν θα σας προδώσουμε ποτέ.»

Ο πρόεδρος του Κινήματος συνοδεύει το βίντεο της ανάρτησης με το εξής κείμενο:

«Πάντοτε σας απευθύνομαι αδιαμεσολάβητα. Σε πρώτο χρόνο. Σε πρώτο πρόσωπο. Χωρίς διαρροές και κύκλους. Και πάντα με ειλικρίνεια. Πέρυσι σας μίλησα για το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Σήμερα απευθύνομαι σε όλους τους δυσαρεστημένους, τους εγκλωβισμένους, τους απογοητευμένους πολίτες που βλέπουν τα κόμματα να μην τα δημιουργούν οι ανάγκες των πολλών, αλλά τα θέλω των λίγων.

Οι πόρτες του Κινήματος Δημοκρατίας είναι ανοιχτές. Ελάτε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Κίνημα. Για τη ζωή που μας αξίζει. Για την Ελλάδα που μας αξίζει».