Ο Στέφανος Κασσελάκης, ο προεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μίλησε την «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την αυριανή του ομιλία στην ΔΕΘ και για το τι πρόκειται να θίξει.

«Οι πολιτικοί είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες ζουν κάθε μέρα της ζωή τους ισότιμα. Όταν υπάρχουν φωτιές στην μέση του Αυγούστου, πρέπει να είσαι στο πεδίο. Που είναι ο πρωθυπουργός στην Πάτρα; Γιατί δεν έχει πάει. το να το αποφεύγει και μετά να πηγαίνει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ και να προσπαθεί να μπαλώσει καταστάσεις, δεν γίνεται, πρέπει να σέβεσαι τον πολίτη. Αυτό είναι ο πνεύμα του Κινήματος Δημοκρατίας. Αύριο θα είμαι στη ΔΕΘ και θα μιλήσω. Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα. Θα εστιάσουμε σε όλα, δεν φτάνει μόνο το κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής. Λένε για το νέο παραγωγικό μοντέλο και σκέφτομαι: ποιοι θα το προτείνουν; Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους; αυτοί που δεν έχουν παραγάγει τίποτα στην ζωή τους, θα μας πουν τι να παράγουμε; Η φιλοσοφία μου είναι ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία και οι πολιτικοί να την αφήσουν ήσυχη. Αυτό χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, από το πώς εκλέγουμε τους βουλευτές μας μέχρι και το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Μιλάω και για αλλαγή του εκλογικού νόμου», ανέφερε αρχικά.

«Δεν είναι ντροπή, που κάθε κυβέρνηση με 151, αλλάζει τον εκλογικό νόμο; Πως γίνεται να έχουμε μία τέτοια αστάθεια; Αύριο 7.30 με 8.30 το βράδυ θα ακούσετε ένα τελείως νέο σύστημα. Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας. Η ποιότητα της δημοκρατία είναι χαμηλή, το βλέπουμε συνέχεια και οι επιχειρήσεις έχουν απαυδήσει από αυτά που συμβαίνουν στην χώρα. Γιατί πληρώνονται αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό; Είναι χειροκροτητές, συγκαλύπτουν τους υπουργούς, επιτρέπουν στον πρωθυπουργό και στον ανιψιό του να τους παρακολουθεί με predator. Και μετά ορίζουν και την δικαστική εξουσία. Είμαστε μία χώρα που δεν έχει θεσμικά αντίβαρα και δεν έχει ποιοτική αντιπροσώπευση. Δυστυχώς ο κόσμο λέει ότι «ξέρει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα». Όλοι μου λένε «γιατί έμπλεξες με αυτό το πράγμα». Αν γύριζα τον χρόνο θα ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά για άλλους λόγους. Πριν από δυο χρόνια που κατέβαινα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή πίστευα ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Αγαπώ την πατρίδα μου. και στο Επικρατείας εθελοντής ήμουν στην ένατη θέση, δεν μπήκα για να γίνω αρχηγός κόμματος», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Είναι επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη η κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy;

Όπως σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, «είναι επιτυχία του ελληνικού λαού. Δεν είναι επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Το εάν είναι επιτυχία να συνάπτεις εμπορικές συμφωνίες με αμερικάνικες ή ξένες εταιρείες, με όλο τον σεβασμό, εγώ το κάνω καλύτερα από τον κ. Μητσοτάκη και από όλη αυτή την ομάδα, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θεμα είναι να υπαρχει βούληση του ελληνικού λαού που θα λεει ότι θα αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Πιστεύετε ότι η Exxon επενδύει από «καλή καρδιά» στην διπλωματία; Επενδύουν για οικονομική απόδοση. Δεν θα έπρεπε να είμαστε καν στη θέση που να συμψηφίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Exxon. Έπρεπε να έχουμε μία πολυδιάστατη εξ. πολιτική και φυσικά η Τουρκία πρέπει να βλέπει ισχύ από την χώρα μας. Μέσα σε αυτό είναι και το καλώδιο στην Κάσο. Και έχουμε και έρευνα εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για την Κύπρο). Εάν αποδειχθεί ότι έχουν σταματήσεις το έργο λόγω διαφθοράς, όσοι πολιτικοί εμπλέκονται σε αυτό μιλάμε για εσχάτη προδοσία. Και μιλάω για την Ελλάδα, η Κύπρος είναι αυτόνομη χώρα».