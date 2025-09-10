Το όραμα και την πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μια καλύτερη, πιο δίκαιη και πραγματικά προοδευτική Ελλάδα παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Φάμελλος περιέγραψε μια Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι δε θα αναγκάζονται να δουλεύουν 13ωρα για να επιβιώσουν, αλλά θα απολαμβάνουν ποιοτική ζωή με 8ωρη εργασία. Μια χώρα όπου οι πολίτες δε θα χρειάζονται αποταμιεύσεις για μια έκτακτη ανάγκη, γιατί θα μπορούν να εμπιστεύονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να βρίσκουν γιατρούς και σύγχρονες δομές Υγείας και Πρόνοιας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Παιδεία και Ισότητα

Ο ΣΥΡΙΖΑ οραματίζεται μια Προοδευτική Ελλάδα όπου η σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς ελλείψεις, χωρίς ταλαιπωρία για τους εκπαιδευτικούς, χωρίς κλείσιμο σχολείων ή υπερπλήρεις τάξεις λόγω συγχωνεύσεων. Μια Παιδεία προσβάσιμη σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα σε ιδιωτικά κολλέγια.

Πολιτισμός, Ισότητα και Αξιοκρατία

Μια τέτοια Ελλάδα θα στηρίζει την επιστήμη, την έρευνα, τον πολιτισμό και τις τέχνες, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις και μηχανισμούς ελέγχου, με ισότητα, διαφάνεια και χωρίς αναπαραγωγή πελατειακού κράτους.

Όλα τα παιδιά αυτής της χώρας θα έχουν ίσες ευκαιρίες, χωρίς να χρειάζονται “μέσο” για να βρουν δουλειά, να χειρουργηθούν ή να λάβουν επιχορήγηση. Οι επιδοτήσεις θα πιάνουν τόπο για τη δημιουργία νέων, καλών θέσεων εργασίας και όχι για τη χρηματοδότηση σκανδάλων διαφθοράς, όπως συμβαίνει σήμερα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή αλλού.

Μια Ισχυρή Ελλάδα σε μια Ενωμένη Ευρώπη

Η Προοδευτική Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ισχυρή και ισότιμη σε μια δυνατή και ενιαία Ευρώπη, με στρατηγική ειρήνης, προόδου και καινοτομίας και όχι εξάρτησης από τις ορέξεις των πολυεθνικών. Θα αντιταχθεί στις πολιτικές λιτότητας και “οικονομίας του πολέμου” όπως το σχέδιο ReArmEU.

Σε αυτό το δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συλλογική αφύπνιση και πολιτική στρατηγική αλλαγή, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει παραγωγικό και πολιτικό μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.