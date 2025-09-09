Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ Maher Canahuati, τον Παλαιστίνιο πρέσβη στην Αθήνα Yussef Dorkhom και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον παλαιστινιακό λαό, δηλώνοντας: «Είναι τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ευχαριστούμε Δήμαρχε για την πρωτοβουλία.

Θέλω ρητά να καταδικάσω το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου, με την υποστήριξη του κ. Τραμπ, για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και για το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον λαό της Παλαιστίνης».

Παρουσίασε, επίσης, τις βασικές προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της κρίσης:

Άμεση εκεχειρία.

Διακοπή του εποικισμού στη Δυτική Όχθη και της γενοκτονίας στη Γάζα.

Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με συμμετοχή της Ελλάδας, της Ε.Ε. και του ΟΗΕ.

Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων υπό διεθνή εποπτεία.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα:

«Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή». Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση τους: «Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Επιπλέον, πρότεινε τη δημιουργία ενός τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή Ελλάδας – Κύπρου – Παλαιστίνης για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ έθεσε και ζήτημα προστασίας των ορθόδοξων πληθυσμών και όλων των πολιτών που πλήττονται από τις συγκρούσεις.

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε:

«Να υπάρξει διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης».