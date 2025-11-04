Τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού. Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται CRETALIVE, έρευνες έγιναν στα κελιά του αδερφού, του γαμπρού και του ανιψιού του 39ρονου Φανούρη Καργάκη, αλλά και σε άλλους συγκρατούμενους τους με τους οποίους διατηρούν καλές σχέσεις οι τρεις προφυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου δολοφονημένου προκειμένου να βρουν στοιχεία για τυχόν επικοινωνίες τους για όσο διάστημα είναι μέσα.

Κατά την ΕΡΤ, ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει τεταμένο, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγχουν κάθε είσοδο και έξοδο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών συγγενών που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή. Παράλληλα, σήμερα θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού.

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 39χρονου

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Κρήτης.

Τη σορό συνόδευσαν η σύζυγος, οι αδελφές και η μητέρα του, ενώ πλήθος κόσμου, ντυμένο στα μαύρα, ακολούθησε τη νεκρική πομπή προς το κοιμητήριο του χωριού. Το φέρετρο πέρασε από τον στενό δρόμο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό το περασμένο Σάββατο, καθώς πρόκειται για τη μοναδική διαδρομή προς το νεκροταφείο.

Τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας τελούσαν υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με δυνάμεις της ΕΚΑΜ να έχουν περικυκλώσει την περιοχή για την αποτροπή νέων επεισοδίων. Λίγο πριν την τελετή, τα μέλη της άλλης οικογένειας εγκατέλειψαν το χωριό, φοβούμενα πράξεις αντεκδίκησης.

«Χάθηκε ένας άνθρωπος πολύ νέος, με ανήλικα παιδιά. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και ο πόνος τους είναι ανείπωτος. Αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι εάν ενεργοποιήτο η αστυνομία στους χρόνους που είχε κληθεί δεν θα είχαν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Δύο σπίτια γειτονικά και τα αυτοκίνητα πυροβολήθηκαν αμέσως μετά την ανατίναξη. Η γυναίκα και τα παιδιά της έμειναν εγκλωβισμένοι στο σπίτι μέχρι την επόμενη ημέρα», δήλωσε στο MEGA η δικηγόρος της οικογένειας του 39χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συνεχιζόμενες έρευνες

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να διασφαλίσουν την ηρεμία στο χωριό. Οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.